Не виключено, що Росія цієї зими припинить транзит газу через Україну, – Оператор ГТС

10 грудня 2021 , 16:30
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Джерело:

Цензор. Нет

Голова Оператора ГТС України Сергій Макогон заявив, що транзит газу з Росії через Україну може зупинитися цієї зими. Він назвав це питання політичним, а не економічним.

За словами Макогона, на Україну в останні місяці тиснуть за всіма напрямами. Зокрема, навів приклад припинення експорту енергетичного вугілля з Росії, стягування військ на кордон, блокування експорту вугілля з Казахстану. Тому чиновник вважає можливим повне припинення транзиту газу. 

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З огляду на всі ці події не виключено, що може бути повністю припинено транзит газу через Україну. Причому це вже буде відкрита та необґрунтована агресія. Я сподіваюся, що до цього не дійде,
– сказав Макогон.

Водночас він потішив, що при такому ймовірному сценарію українська газотранспортна система технологічно зможе сама працювати на ресурсах, які змогла зібрати на зимовий період.

"Але це стосується лише експлуатації нашої ГТС. Якщо в економіці буде велика нестача ресурсу, то це стане великою проблемою", – припустив чиновник.  

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Автор: Олег Терещенко