Не виключено, що йому шукають заміну, – Арестович про нібито зникнення Дворнікова

Головний командувач російського вторгнення в Україну генерал Олександра Дворнікова не з'являється на людях уже понад два тижні.

Тож вже можливо шукають того, хто може його замінити. Таку думку висловив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович на ютубі 24 каналу.

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Утім, за його словами, офіційних новин поки немає. Є лише відповідні підозри. Наразі їх перевіряють.

Також він вважає, що Росія умовно поділила своїх командирів на "лояльних" та "нелояльних". Також вони почали ротацію кадрів, пропонуючи "нестандартні рішення".

Радник глави ОП також додав, що останні "експерименти" російського командування – невдалі. Особливо це стосується Ізюмського напрямку.

Наявність таких "експериментів" вказує на те, що Дворнікова виключено, що йому шукають заміну,

– вважає Арестович.

Однак цю інформацію ще потрібно перевірити. Коли будуть точні дані – повідомлять напевно.

Дворніков кудись зник

Президент Росії Володимир Путін призначив нового командувача військ в Україні, генерала Олександра Дворнікова, у квітні 2022 року. Багато хто це розцінив як визнання того, що початковий військовий план Росії провалився.

Раніше британська розвідка повідомляла, що призначення Росією генерала армії Олександра Дворнікова керівником військових дій в Україні є спробою централізувати командування та управління.

Однак Дворнікову не вдалося змінити характер російської армії, яка досі керується за доктринальним методом в радянському стилі.

А вже 1 червня у New York Times написали про те, що Дворнікова останні два тижні не бачили на людях. Це змусило деяких американських чиновників розмірковувати про те, чи продовжує він керувати військовими діями.

Це змусило деяких американських чиновників розмірковувати про те, чи продовжує він керувати військовими діями. За словами американських офіційних осіб, невдовзі після свого прибуття генерал Дворніков спробував змусити розрізнені повітряні та наземні підрозділи координувати свої атаки. Тож його зникнення з поля зору може говорити про те, що він не відповідає за військові дії.

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