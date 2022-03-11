Не виключено, що значна частина білорусів перейде на наш бік, – Арестович

Попри те, що Росія обстріляла білоруське село, щоб втягнути у війну ще одну країну, високоймовірним є те, що самі війська відмовляться від активних бойових дій.

Такими міркуваннями радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович поділився у прямому ефірі телеканалу "Рада".

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Білорусь давно використовується у війні проти України

Як зазначає Арестович, Білорусь вже давно задіяна у війні проти України. Проте він висловив сподівання, що тамтешні війська зроблять усе неообхідне, щоб уникнути участі в активних бойових діях.

Серед білоруських військових є принципова позиція не брати участь в бойових діях проти України. Навіть якщо Лукашенко буде їх штовхати, я думаю, що вони зроблять усе, щоб уникнути цього сценарію,

– зазначив Арестович.

Водночас радник керівника Офісу Президента вважає, що навіть якщо військові із Білорусі зайдуть на територію України, не виключено, що більшість з них перейде на наш бік.

Дивіться звернення Арестовича до білорусів:

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