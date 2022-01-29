"Не вірю їм – треба бути напоготові": на Луганщині раптово почалось відносне затишшя

Місто Золоте на Луганщині ще недавно було одним із найгарячіших ділянок фронту. Проте тепер тут тиша.

Як і на більшості передових позицій різко зменшилася кількість обстрілів. Нині окупанти майже не відкривають вогню, натомість збільшилася кількість ворожих вилазок.

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Причиною затишшя може бути проведення ротації

Один із військовослужбовців ЗСУ розповів, що раніше у темний час доби окупанти активніше стріляли. Бувало, що раз у 2 місяць стріляли вдень, але в основному обстріли починались увечері.

"Починає темніти з 18:00 – 19:00, але зараз, в останній тиждень, це стало рідше. Пострілюють періодично, але дуже рідко. Раз у 2 – 3 дні. На позиціях ходять, але нічого особливого немає – такого, щоб дивні рухи були", – поділився він.

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Затишшя армійці пов'язують із тим, що на супротивних позиціях нині не до обстрілів. Окупаційні підрозділи проводять ротацію. За словами, військових, вони хочуть спокійно піти.

Вони міняються за нашу ротацію вже не вперше. Чекають і хочуть спокійно піти, а інші прийдуть, то не знаємо, що буде,

– підкреслив військовослужбовець.

Вояки сумніваються у довготривале затишшя

У те, що затишшя затримається надовго, вояки не вірять. На фронті більшість із них не перший рік. З досвіду знають, як раптово і гучно може обірватися тиша.

"Я вже не першу ротацію. Я їм не вірю в тишу. Ні в перемир'я не вірив, ні в тишу. Треба постійно бути в бойовій готовності, бо москалям вірити ніколи не треба. Путін задню не дасть", – наголосив армієць.

Українські військові дали прочухан окупантам

У районі Золотого та Новозванівки активніше стали кружляти безпілотники. До позицій оборонців Троїцького намагалася підступитися диверсійно-розвідувальна група.

Активізація ворожої розвідки свідчить про те, що градус напруги на Сході не зменшиться. Військовослужбовці розповіли, що надійшла доповідь, що в їхню сторону надто близько підійшли незаконні збройні формування. Десь приблизно метрів 400.

Рухалося в нашу сторону. Черговий на спостережному посту побачив 2 людей. Він відкрив попереджувальний вогонь по них і вони почали рухатися назад,

– пригадав військовий.

Після цього проросійські найманці накивали п'ятами так, що на ходу довелося роздягатися. "Помітили, що там лежить предмет, схожий на бронежилет. Коли я сказав черговому про це, то хлопець не вагаючись побіг туди й приніс звідти бронежилет російського виробництва", – поділився один з армійців.

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Повномасштабний наступ: думки армійців

Вояки кажуть, те саме з окупантами станеться у разі можливого наступу. До новин про нього ставляться спокійно. Це радять і іншим українцями.

"Дивишся по новинах, то наступ уже ледь не сьогодні – за годину. Менше паніки. Як буде наступ, від нього нікуди не дінешся. Люди панікують і воно створює таку ситуацію в Україні", – повідомив військовий ЗСУ.