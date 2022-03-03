"Не вивозять тіла, нічого! Ми тут м'ясо": в армії окупанта "почали щось підозрювати"

Армія окупантів після вторгнення в Україну зазнає шалених втрат, лік незабаром перевалить за 10 тисяч. Окрім того, ворожі солдати мають великі проблеми з постачанням палива та провізії.

Російські окупанти, яких "перекинули в Україну на навчання", швидко втрачають бойовий дух. Після зустрічі із ЗСУ та територіальною обороною багато з них вирішують здаватися у полон в надії зберегти життя. Не додає їм запалу і відношення власного керівництва.

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Не годують, не вивозять тіла

Один з окупантів опублікував відео, на якому розповідає своїм товаришам правду про стан справ в армії окупантів. Його групу, якій вдалося втекти з поля бою з ЗСУ, кинули без їжі на 4 дні, увесь цей час вони майже не їли.

Нас пустили на гарматне м'ясо. Нас змушують підписати папери про звільнення заднім числом, щоб вони потім могли прикрити себе. Вони нас привезли начебто на "навчання". Не вивозять тіла, нічого. Ми спали на підлозі без їжі та води, нам 3 дні говорять, що відвезуть додому. Ось так працює армія Росії,

– розповів окупант.

Розповідь деморалізованого окупанта: відео

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