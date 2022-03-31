Не вмикайте в оселях миготливого чи кольорового світла вночі, – поліція Рівненщини

Задля того, щоб замаскувати власні домівки, слід не використовувати миготливого чи кольорового світла у темно пору доби. У такий спосіб будинки стануть менш помітними для ворога.

З таким проханням до громадян звернулися поліцейські Рівненщини. Адже на спецлінію 102 постійно телефонують з інформацією про використання світла вночі.

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Поліція просить не використовувати в оселях світла вночі

Не припиняються дзвінки на спецлінію 102 щодо виявлення червоного, синього чи миготливого світла в оселях жителів області. Поліцейські реагують на кожен виклик, але після перевірки інформація не підтверджується,

– йдеться у повідомленні.

Наприклад, у когось на підвіконні стоїть роутер, і його лампочка постійно миготить, хтось вмикає нічник-проектор, а хтось використовує світильники із червоними лампами тощо.

Так, за даними поліції, у середньому за добу надходить 600 – 700 повідомлень, серед яких приблизно 20 – щодо виявлення специфічного світла у будинку.

Правоохоронці закликають громадян затемнити за можливості вікна на ніч шторами, ролетами тощо. Адже кожне звернення вимагає часу на перевірку, тоді як поліцейські можуть витрати його на важливі завдання.

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