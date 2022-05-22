Чи не вперше від початку війни на Харківщині не зафіксували пожеж через російські обстріли

З минулу добу, 21 травня, на Харківщині взагалі не зафіксували пожеж через російські обстріли. Це сталося чи не вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Рятувальники розповіли, як минула доба у Харківській області. За цей час у них було 16 оперативних виїздів. Більшість з них – виклики на гасіння пожеж. Однак ці загоряння сталися не від російських обстрілів.

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Загалом за добу рятувальники здійснили 16 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 7. Чи не вперше з початку війни пожеж, спричинених обстрілами не за фіксовано, – розповідають представники ДСНС.

Серед інших виїздів рятувальників на Харківщині:

Аварійно-рятувальні роботи – 3 рази.

Допомога населенню та працівникам поліції – 3 рази.

Перевірка на наявність хімічних речовин в повітрі – 1 раз.

Інше – 2 рази.

Упродовж доби харківські рятувальники розбирали завали в зруйнованих будинках у Холодногірському, Київському та Слобідському районах Харкова. Туди залучили 36 представників ДСНС та 6 одиниць техніки.

Крім того, лише за минулу добу рятувальники знешкодили 86 боєприпасів на Харківщині.

За даними місцевої ОВА, у Харкові ніч минула знову не надто спокійно: були поодинокі обстріли, постраждалих немає.

За попередню добу було 8 поранених внаслідок обстрілів: в Харкові – 5 людей, Лозівський район – 1, смт Шевченкова – 1, Чугуївський район – 1.

Важливі новини з Харківщини

У Харкові нещодавно підрахували, скільки вулиць названі на честь російських діячів, міст, озер, гір, адміністративних одиниць тощо. Як виявилося, у місті майже 260 таких топонімів. Це вдвічі більше, ніж назв, які пов’язані з Україною або ж конкретно з Харківською областю. Тепер це все будуть міняти.

На мапі міста досі залишаються Кемерово, Магнітогорськ, Нарофомінськ, й Москву увічнено... А от Львівської та Миколаївської вулиць у Харкові немає. До початку повномасштабної війни..., очевидно, не вбачали в цьому великої проблеми. Наразі все змінилося, – написала начальниця Північно-Східного відділу Українського інституту національної пам'яті, дослідниця харківської топоніміки Марія Тахатулова.

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