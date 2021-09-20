Не впевнений, чи має держава допомагати тим, хто не вакцинується, – Марченко

Сергій Марченко закликав українців вакцинуватися, щоб уникнути нових локдаунів. Адже у такому випадку відбудеться масове закриття закладів і підприємці знов втратять гроші.

За словами міністра фінансів, цього можна уникнути за допомогою масової вакцинації.

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Саме щеплення проти COVID-19, на думку Марченка, може убезпечити українців від можливих карантинів та локдаунів.

Локальні заходи будуть застосовані до тих територій, де люди не вакцинуються. Якщо працівники закладів і їхні клієнти будуть імунізовані, то проблем не буде. Я скажу чесно, що не впевнений, чи має держава допомагати тим, хто не вакцинується,

– сказав міністр.

Він відзначив, що 2021 року на закупівлю вакцини заплановано витратити з бюджету 12 мільярдів гривень. Наступного року на вакцинацію планують виділити приблизно 3 мільярди гривень. Додаткові кошти залучать від Світового банку.

Марченко додав, що влада знайде гроші, якщо потрібно буде допомогти бізнесу, "однак, щоб не доводити до закриття закладів, потрібно вакцинуватися".

Яка зараз ситуація з коронавірусом в Україні

Наразі вся Україна перебуває в зеленій зоні. Проте від початку осені кількість хворих та госпіталізованих почала різко зростати – 18 вересня показники госпіталізацій перевищені у 10 регіонах України.

17 вересня повідомляли, що в Україні 4 області можуть перейти зі зеленої зони одразу в червону. Там фіксують суттєве зростання кількості нових хворих на COVID-19.

Зокрема мовилось про Чернівецьку, Волинську, Закарпатську та Тернопільську області.

Станом на 20 вересня, в Україні за останні 3 місяці 98,1% госпіталізованих внаслідок інфікування – невакциновані.