Не вважаю, що ми зробили щось погане, – Зеленський про свою зустріч із Трампом

Президент України прокоментував свій невдалий візит у Білий дім. Глава держави наголосив, що йому важливо було донести позицію нашої країни до Трампа.

Перемовини президентів у Вашингтоні пішли не за планом. Спершу лідери публічно посперечалися, а потім Трамп попросив українську делегацію достроково покинути Білий дім. В інтерв'ю для Fox News Володимир Зеленський пояснив ситуацію, передає 24 Канал.

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"Треба було почути Україну"

Дональд Трамп після сварки звинуватив Зеленського у неповазі до США. Президент України не вважає, що зробив щось погане у спілкуванні з Трампом та Венсом в Овальному кабінеті.

"Я поважаю Трампа і американців. Я вважаю, що ми маємо бути відкритими і чесними. Але я не вважаю, шо зробив щось погане", – наголосив президент.

Він сказав, що адміністрація Трампа мала почути та зрозуміти позицію України та українців. Ця відповідь пролунала на питання журналіста Брета Байєра, чи вважає він, що має принести вибачення Трампу.