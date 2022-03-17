Не всі країни готові ризикувати своїми громадянами, – Магда про миротворчу місію НАТО

На найближчому саміті НАТО розглядатиме відправлення миротворців в Україну. З такою ініціативою виступила Польща. Це й стало підставою для приїзду до Києва Ярослава Качинського.

Однак не всі країни Заходу готові підтримати цю ініціативу. Про це в ефірі 24 каналу розповів Євген Магда, директор Інституту світової політики.

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Він додав, що уряди країн НАТО мають бути свідомими того, що вони відправляють своїх громадян на територію, де відбуваються активні бойові дії.

Це серйозний виклик. Поставити під загрозу життя своїх громадян, готові далеко не всі європейські лідери,

– наголосив Магда.

Він додав, що, наприклад, позиція Німеччини вже зрозуміла: вони цю ідею не підтримають і втручатись не будуть. Водночас у прояві ініціативи Польщі є також передвиборчий компонент.

Детальніше про те, що відомо про ймовірну миротворчу місію НАТО в Україні – читайте за посиланням.

Євген Магда прокоментував ініціативу миротворчої місії НАТО: дивіться відео