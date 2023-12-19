"Не всім обов'язково жити в Україні": Зеленський про множинне громадянство

Під час пресконференції Володимира Зеленського запитали стосовно людей, які виїхали за кордон, а також стосовно переселенців. Відповідь була дещо неочікуваною.

Зеленський вважає, що в Україні можливе множинне громадянство. Деталі читайте на 24 Каналі.

Дивіться також Зеленський проводить велику пресконференцію: головні тези

Зеленський про множинне громадянство

Напевно, треба думати про множинне громадянство. Відповідний закон є, (він стосується, – 24 Канал) країн Європейського союзу, а ми історично, в найближчому майбутньому там будемо – в Європейському союзі. Тому я не бачу поганого в таких пропозиціях. Про множинне громадянство я говорив ще до початку повномасштабної війни. Це було в нашій програмі, – висловився він.

Таким чином можна буде підтримати наших людей, які опинилися за кордоном. Тож час подумати над цим питанням, але водночас не перегріти його, бо там є тонкі моменти.

Українців у світі 60 мільйонів

І не всім обов'язково жити в Україні. У них є історія, свої сім'ї. Хтось народився в Канаді, в Сполучених Штатах. Треба дати їм можливість підтримувати Україну,

– вважає президент.

Люди зможуть відчути, що вони українці. Якщо їм вдасться відкрити в Україні бізнес і вони будуть сплачувати податки, то це буде на користь нашій державі, піде точно в плюс.

Множинне громадянство дозволить не втратити людей, які почали вкорінюватися за кордоном. Проте лідер держави попросив людей, які знайшли роботу за кордоном і почали там нове життя, "не спішити відмовлятись від громадянства нашої держави".

Більшість повернеться з-за кордону, якщо буде міцніша ППО

Президент упевнений у цьому. Водночас він подякував тим, хто залишається в Україні, адже це дає моральну підтримку воїнам на фронті.

Я хотів би подякувати всім, хто – знаєте, це так важливо, – хто тут. Країна є, країна жива. На вулицях люди є, і це багато чого вартує,

– сказав він.