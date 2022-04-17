Не я б'ю, "Верба" б'є: ЗСУ показали захопливе відео, як працює українська артилерія

Нині, 17 квітня, Україна святкує Вербну неділю. На честь свята Збройні Сили України вирішили показати свою "Вербу".

Українська реактивна система залпового вогню калібру "Верба" призначена для того, щоб бити ворогів, які прийшли на наші землі.

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Її розробили у Харкові й вперше прийняли на озброєння ЗСУ у 2019 році. Того ж року Укроборонпром налагодив виробництво цієї РСЗВ.



"Верба" ЗСУ / Інфографіка Оперативного командування "Південь"

Зауважимо, що ця "Верба" б'є окупантів не лише у Вербну неділю. Вже 53 дні вона не перестає відпрацьовувати по ворогу.

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