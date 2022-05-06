Не йдіть до Меморіалу, – мер Харкова закликав 9 травня залишатись вдома

Влада Харкова закликає містян не ходити до Меморіалу Слави 9 травня. Річ у тім, що росіяни можуть готувати провокації у цей "сакральний" для них день.

Про це ексклюзивно в коментарі 24 каналу сказав міський голова Харкова Ігор Терехов. Він звернувся до усіх харків'ян.

Увага На вулицях досі небезпечно, – Синєгубов про обстріл Харкова і області

Хочу попросити: 9 травня не ходіть до Меморіалу. Я знаю, що ця традиція була завжди у нас в Харкові та країні,

– наголосив Терехов.

Однак, враховуючи цинічність агресора, він може вгатити по Меморіалу. Ба більше, по цьому об'єкту вже неодноразово стріляли.

Тож 9 травня варто згадати усіх визволителів України, які є гордістю для нас, вдома.

"До Меморіалу ми обов'язково сходимо усі разом після перемоги, обов'язково віддамо шану тим людям, які відстояли Україну у тій далекій війні проти фашистських окупантів, і зараз – проти російських", – додав він.

Про перейменування вулиць та площ

Крім цього, як додав Терехов, через напад Росії на Україну у Харкові перейменують вулиці, сквери та площі, які пов'язані з державою-агресоркою.

Сьогодні однозначно не повинно бути у нас в назвах вулиць, площ, спусків, шосе назв російських міст. Це моя чітка позиція,

– наголосив міський голова.

Також Харків розірве будь-які відносини з російськими містами-"побратимами". На його думку, це "братство" закінчується погано.

Невдовзі ці рішення винесуть на обговорення у сесійну залу міськради.

Росія готується до провокацій 9 травня

Росіяни активно готуються до святкування 9 травня й роблять усе можливе для того, аби присвятити до події хоч якусь "перемогу" у війні з Україною.

У Міноборони України повідомили, що для російської влади дата 9 травня стала "сакральною". Зважаючи на це, саме в цей день в Україні можуть бути загострення ситуації на фронті.

За даними української розвідки, російські загарбники таки готують "парад" 9 травня у перетвореному на руїни Маріуполі.

Росія також цього дня може вдатись до нових провокацій. Тому українцям важливо бути пильними та дотримуватись простих правил. Зокрема, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко наголосив, що категорично заборонено відвідувати ліси та лісопосадки у регіонах, де тимчасово перебували ворожі війська, – на Київщині, Сумщині, Чернігівщині тощо.

Тому українцям важливо бути пильними та дотримуватись простих правил. Зокрема, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко наголосив, що категорично у регіонах, де тимчасово перебували ворожі війська, – на Київщині, Сумщині, Чернігівщині тощо. Також українців просять утриматись від масових зібрань.

Яка ситуація на Харківщині

Харків та область з перших днів війни потерпають від потужних обстрілів російських військових. Окупанти обстрілюють цивільне населення. 5 травня стало відомо, що ЗСУ переходять у контратаку на Харківському та Ізюмському напрямках.

Ще раніше українським захисникам вдалося звільнити село Руська Лозова. Саме звідти російські окупанти гатили по Харкову.

Варте уваги – наслідки чергових обстрілів Харкова: дивіться відео