Не єдиний епізод, – Аваков прокоментував хамство "слуги" Галушка поліцейським

Нещодавно з'явилось відео, на якому нардеп від "Слуг народу" Микола Галушка ображав поліцейських, які його зупинили. Колишній очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що це "не єдиний епізод".

Зокрема Арсен Аваков розповів, що про інцидент він у 2020 році говорив з Давидом Арахамією та Денисом Монастирським. Про це він написав у телеграмі 22 грудня.

До теми "Ти дєбіл, слушай мєня": "слуга" Галушко ображав поліцейських, які зупинили його авто

Аваков заявив, що це не єдиний інцидент, пов'язаний з нардепом Галушком

По-перше, це не єдиний інцидент, пов'язаний із ним, були інші епізоди. По-друге, за фактом цього випадку я мав розмову не з ним, а з головою фракції "СН" Арахамія та з депутатом Монастирським (мовиться про нинішнього очільника МВС – 24 канал), який на той час очолював Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради, членом якого є депутат Галушко,

– заявив ексочільник МВС.

Він також додав, що говорили ми якраз про неприйнятність такої поведінки депутата. Аваков заявив, що обидва колеги:

"погодилися, що це був потворний інцидент;

обидва мали відповідну розмову з паном Галушком".

Проте Аваков пояснив, що говорили вони з депутатом Галушком, проте жодної таємності в цих розмовах і жодних особливих побажань до цього депутата, крім пристойної поведінки, не було. Також політик заявив, що:

"відповідальність за якість та моральний рівень депутатів несе та політична сила, яка приводить їх до парламенту;

розуміючи рівень та манеру спілкування пана Галушка, я ніколи з ним особисто не контактував,

профілактикою з ним займався один із заступників міністрів, який, згідно зі своїми посадовими обов'язками, взаємодіяв із парламентом".

Щодо водія, який допустив порушення правил дорожнього руху, за яке зупинили авто нардепа, то:

його визнали винним за рішенням суду;

він поніс адміністративне покарання.

Коротко про інцидент зі "Слугою народу" Миколою Галушкою

У грудні 2020 року автомобіль народного депутата від "Слуги народу" Миколи Галушка за порушення правил дорожнього руху зупинила поліція.

22 грудня з'явилось відео, як політик нецензурно висловлювався щодо правоохоронців. Зокрема він назвав поліцейських "дебілами".

Проте політик досі не вибачився. Він переконаний, що винними були самі поліцейські. Вони, за словами політика, неправомірно зупинили його авто. Все, що написане в протоколі, "слуга народу" називає брехнею.

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Повний текст публікації Арсена Авакова

Щодо інциденту з депутатом Галушка, що стався рік тому. По-перше, це не єдиний інцидент, пов'язаний із ним, були інші епізоди. По-друге, за фактом цього випадку я мав розмову не з ним, а з головою фракції "СН" Арахамія та з депутатом Монастирським, який на той час очолював Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради, членом якого є депутат Галушко. І говорили ми якраз про неприйнятність такої поведінки депутата. І треба віддати належне, обидва колеги погодилися зі мною, що це був потворний інцидент, і обидва вони мали відповідну розмову з паном Галушком.

До речі, розуміючи рівень та манеру спілкування пана Галушка, я ніколи з ним особисто не контактував. Профілактикою з ним займався один із заступників міністрів, який, згідно зі своїми посадовими обов'язками, взаємодіяв із парламентом.



Щодо водія, який допустив порушення ПДР, за яке і було правомірно зупинено автомобіль народного депутата, то він визнаний винним рішенням суду та поніс адміністративне покарання.