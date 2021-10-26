Не забудемо і не залишимо у спокої, – МЗС про екстрадицію скандальної Поклонської
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна займається питанням екстрадиції "кримської прокурорки" з Кабо-Верде. До роботи над цим залучені Офіс генерального прокурора, Міністерство юстиції та МВС.
За словами Дмитра Кулеби, Україна не забуде про зрадників. Про це він заявив на своїй сторінці у твітері.
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Над екстрадицією працюють
Дмитро Кулеба наголосив, що Наталії Поклонській, як й іншим зрадникам України, спокою не дадуть. Тому над питанням екстрадиції "прокурорки" з Кабо-Верде активно працюють.
Про Поклонську ми ніколи не забудемо і не залишимо її в спокої. Як і інших зрадників,
– заявив Кулеба.
Глава МЗС не уточнив, як саме українська сторона працює над видачею зрадниці Поклонської.
Призначення Поклонської в Кабо-Верде: головне
- Ще влітку 2021 року стало відомо, що "кримську прокурорку" та колаборантку Наталію Поклонську призначать послом Росії в Кабо-Верде.
- 13 жовтня президент Росії Володимир Путін таки підписав відповідний указ.
- В МЗС України заявили, що Поклонській не вдасться втекти від правосуддя. Крім того, Україна уже повідомила Кабо-Верде про злочинну діяльність зрадниці.
Текст публікації Кулеби
Про Поклонську ми ніколи не забудемо і не залишимо її в спокої. Як і інших зрадників. Безпосередньо питаннями екстрадиції займаються Генпрокуратура, Мін’юст, МВС.