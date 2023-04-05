Не захистив "Мрію" від окупантів: ексдиректору ДП "Антонов" повідомили про підозру

Колишньому директору ДП "Антонов" повідомили про підозру через службову недбалість. Нагадаємо, російські окупанти знищили найбільший у світі літак АН-225.

Експосадовець, попри застереження державних органів, не забезпечив передислокацію літака в безпечне місце. При цьому він знав про припинення страхового покриття на це повітряне судно.

До речі За години до вторгнення "Мрія" була готова летіти у Німеччину, але екіпажу не дозволили, – Bild

Сума завданих державі збитків становить понад 8,4 мільярда гривень. Російські війська знищили "Мрію", яка була в аеропорті у селищі Гостомель.

"Мрію" мали перевезти в Німеччину

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що літак АН-225 "Мрія" напередодні нападу Росії був технічно справний. На аеродромі в Гостомелі була достатня кількість авіапального для виконання рейсу, екіпаж був готовий до вильоту.

Поліція наголошує, що всі можливості для евакуації повітряного судна в аеропорт у місто Лейпциг, що в Німеччині. Проте ексдиректор ДП "Антонов" не віддав відповідного наказу та проігнорував доповіді та пропозиції підлеглих.

Підозра ексдиректору ДП "Антонов": / Фото Нацполіції:

Підозра у недбалості

Слідчі повідомили ексдиректору про підозру у службовій недбалості. Крім того, слідчі перевіряють інформацію щодо можливості евакуації ще 6 літаків, зокрема Ан-124 "Руслан". Судна також перебували на території аеропорту.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без можливості внесення застави. До речі, раніше фігурант вже мав підозру. Це стосується перешкоджанні законній діяльності ЗСУ щодо охорони та оборони аеродрому.