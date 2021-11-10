Не зміг реформувати митницю без грошей, – Рябікін про те, чому перейшов у Кабмін
Джерело:"Бабель"
Міністр з питань стратегічних газузей промисловості Павло Рябікін заявив, що він не зміг реформувати роботу української митниці. Причиною цього є брак коштів з держбюджету.
За словами Рябікіна, уряд ухвалив проєкт, згідно з яким сума інвестицій в розвиток митниці становить 10 мільярдів гривень. Таку суму держбюджет мав би виділити протягом 3 років.
Цікаво Рябікін пояснив, чим займається у Мінстратегпромі, яке називають "валізою без ручки"
Реформа митниці без грошей невдала
Павло Рябікін заявив, що замість 3 мільярдів гривень Держприкордонслужба у кращому разі отримує 1 мільярд. Через це на реформу митниці, за словами міністра, не вистачає.
У березні уряд ухвалив програму, згідно з якою в розвиток митної інфраструктури потрібно інвестувати 10 мільярдів упродовж трьох років. Наступного року сума інвестицій становила 3,9 мільярда. Але проєкт держбюджету говорить про те, що у найкращому разі це буде мільярд,
– заявив Рябікін.
Нестача коштів та відсутність можливості здійснити реформи, за словами Рябікіна, стала його причиною переходу в Кабмін.
Також керівник Мінстратегпрому заявив, що диджиталізацію митниці не фінансує держава, тому її здійснюють лише коштом донорських допомог.
Призначення Рябікіна в Кабмін: головне
- 15 вересня 2021 року Кабмін перепризначив Павла Рябікіна головою Держприкордонслужби.
- У жовтні з'явилася інформація про те, що Павла Рябікіна можуть призначити міністром соціальної політики замість Марії Лазебної. Однак пізніше стало відомо, що голову митниці призначать керівником Мінстратегпрому.
- 4 листопада 2021 року 237 народних депутатів підтримали призначення Рябікіна очільником Мінстратегпрому. На цій посаді він змінив Олега Уруського.