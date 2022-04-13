Не зміг вимовити "паляниця": у Рівному поліція затримала росіянина

Поліцейські в Рівному виявили російського диверсанта. Вони провели безпомилковий тест – попросили вимовити вимовити слово "паляниця", однак той не зміг.

"Спалився" на слові "паляниця"

Чоловік вважав, що слово "паляниця" означає споруду з балок. А вже згодом у нього знайшли російські документи та навіть виявилось, що має нерухомість в тимчасово окупованому Криму.

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До поліції небайдужий рівнянин із повідомлення про підозрілу автівку чоловіка звернувся ще 22 березня. А вже 12 квітня працівники Служби безпеки України оголосили йому підозру у незаконному поводженні з вибухівкою.

Що відомо про затриманого диверсанта

Спершу рівнянин помітив автівку сумнівного чоловіка. Хоча номери машини були місцеві, транспорт був помітно перевантажений. Вже згодом патрульні розшукали водія.

Повідомляють, що ним виявився 42-річний уродженець міста Гомель.

Спершу той не взагалі не міг пояснити, що робить у місті.

Потім поліцейські провели поверхневу перевірку і знайшли у чоловіка блокнот з підозрілими записами та обмотаний скотчем пакунок, в якому й запідозрили вибухівку.

Опісля й попросили вимовити безпрограшне слово-перевірку. Чоловік не зміг – не знав, що взагалі означає "паляниця".

Російські документи та нерухомість в Криму

Вже працівники СБУ виявили в росіянина:

паспорт громадянина Росії для виїзду за кордон;

внутрішній паспорт Росії;

російський військовий квиток;

документи, які підтверджують наявність нерухомості у Росії та Криму;

а також адміністративний протокол, складений на нього ФСБ Росії.

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