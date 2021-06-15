Не знаю, що в голові у Путіна, – євродепутат про те, чи буде повномасштабний наступ Росії

Росія ще у квітні почала стягувати до кордону з Україною війська. Тоді почали говорити про ймовірний повномасштабний наступ Кремля на Україну. Пройшло кілька місяців, однак досі ніхто не може зрозуміти дії Володимира Путіна.

Про це сказав депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс. За його словами, президент Росії нагнітає ситуацію.

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"Що в голові Путіна – я не знаю. Я думаю, що такі дії, коли він нагнітає ситуацію і мобілізує війська, ми можемо це ще побачити в майбутньому", – запевнив Ауштрявічюс.

Євродепутат впевнений, що Путін стягував війська не для якогось параду – очільник Кремля мав стратегію. Ба більше, ця стратегія не на день, місяць чи рік, а на довший період.

Не аналізуймо минуле, а готуймося до майбутнього. Щоб допомогти Україні, треба відчути реальний ризик,

– пояснив Ауштрявічюс.

Чи зможе Байден змінити Путіна

Ауштрявічюс впевнений, що жорстка реакція Заходу стала одним з факторів, який передав яскраве послання Путіну, що переходити межу – не можна.

"Те, що Путін не змінився і приїжджає на зустріч з Байденом таким, яким він є – це правда. Я не знаю, чи одна розмова з Байденом зупинить та змінить його. В мене немає оптимістичних намірів, немає такого сценарію", – запевнив Ауштрявічюс.

Інтерв'ю з Пятрасом Ауштрявічюсом: відео

Війська Росії на кордоні з Україною: коротко