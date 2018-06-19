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"Не мають права": у Росії різко відреагували на заклик США звільнити українських політв'язнів

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Посольство РФ жорстко висловилося про заклик США звільнити українських політв'язнів
Посольство РФ жорстко висловилося про заклик США звільнити українських політв'язнів / Фото з відкритих джерел

Сполучені Штати Америки не мають ніякого "морального права" висувати вимоги Російській Федерації щодо звільнення українських політв'язнів, яких засудили за "тероризм".

Про це заявили в посольстві РФ у Вашингтоні, коментуючи заклик Держдепартаменту до Росії "звільнити всіх політв'язнів", передає "Интерфакс".

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Ніякого навіть морального права звинувачувати Росію і вимагати когось звільнити у представників американського істеблішменту немає. Тим більше, коли триває постійне полювання за російськими громадянами в третіх країнах,
– заявили у відомстві.

Окрім того, у диппредставництві зауважили, що Росія "неодноразово і недвозначно відповідала на пропагандистські "заклики" з Заходу звільнити тих чи інших підслідних, підсудних або засуджених відповідно до російського законодавства за різні тяжкі злочини".

"Офіційний представник Держдепу і ряд американських законодавців, що синхронно озвучили ці вимоги, не можуть не знати нашу принципову позицію. Ми відкидаємо будь-які спроби втручання в наші внутрішні справи", – наголошується в заяві.

Російська сторона переконана, що усі перераховані офіційним представником Держдепу Хізер Нойєрт фігуранти засуджені за тероризм.

"Хіба можуть бути виправдання терористичній діяльності? Хіба на території США це дозволено? Не можуть бути терористи "поганими" в США і "хорошими" в Росії", – додали у посольстві РФ.

Нагадаємо, 18 червня речниця Державного департаменту США Хізер Нойєрт заявила, що Вашингтон глибоко стурбований зростанням кількості політичних і релігійних в'язнів у Росії та закликала Кремль негайно звільнити незаконно ув'язнених українців.

Теги: Новини політики Новини США Українці в полоні РФ Новини Росії Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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