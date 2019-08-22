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      Не вірите в Бога, то хоч майте совість, – патріарх Філарет розгнівався на Епіфанія

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      Філарет – Епіфанію: "Побійтеся Бога!"
      Філарет – Епіфанію: "Побійтеся Бога!" / dreamstime

      Філарет написав Епіфанію гнівного листа через закритий рахунок в "Ощадбанку". Він закликав предстоятеля Православної церкви України відкликати листа, через який, власне, рахунок і закрили, і не втручатися далі в справи УПЦ КП.

      Лист через закритий рахунок в "Ощадбанку"

      Про цю ситуацію мовиться у відкритому листі Філарета до Епіфанія, опублікованому на сайті Київського патріархату. Того самого, який начебто ліквідований – за даними Мінкульту, але який начебто й існує – за словами Філарета.

      До слова, у серпні Українська автокефальна церква офіційно припинила існування

      "Ощадбанк" у Києві закрив рахунок УПЦ КП, як пише Філарет, через лист від Епіфанія. І цей факт Філарета дуже обурив: "На якій підставі Ви вчинили таке протиправне дійство?"

      На думку почесного патріарха, з 20 червня 2019 року Епіфаній не є керівником Київського патріархату. А отже ані його рішення, ані постанови Священного Синоду ПЦУ не мають жодного стосунку до УПЦ КП.

      Далі у листі Філарет просить Епіфанія відкликати звернення до "Ощадбанку" про закриття рахунку УПЦ КП і надалі у його справи не втручатися.

      Не руйнуйте Церкву, яка була створена великими трудами і скорботами, але не вашими. Побійтесь Бога! Якщо ви в Нього не вірите, то майте хоча б людську совість!
      – заявив Філарет.

      Зверніть увагу: Мене викидають на вулицю, – Філарет підбурює вірян проти ПЦУ та Епіфанія

      Що відбувається у стосунках ПЦУ та Філарета?

      Патріах Філарет неодноразово говорив про незгоду з уставами ПЦУ та звинувачував митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей.

      Мовиться про те, що начебто на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року учасники домовилися, що ПЦУ керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном. 

      Та 20 червня 2019 року Філарет провів "Собор УПЦ КП", де заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. До того ж, учасники зборів відкинули Томос, бо документ ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.

      Синод ПЦУ, який зібрався у відповідь на "собор Філарета", позбавив почесного патріарха його права управління Київською єпархією. Однак не вилучив його зі складу єпископату ПЦУ за минулі особливі заслуги. 

      Читайте також: УПЦ КП просить суд заборонити відбирати в неї Михайлівський Золотоверхий

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      Теги: Новини України Філарет Епіфаній Православна церква України УПЦ КП Ощадбанк Гроші Релігія
      Джерело: 24 канал
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