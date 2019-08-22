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      Не верите в Бога, то хоть имейте совесть, – патриарх Филарет разгневался на Епифания

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      Филарет – Епифанию: "Побойтесь Бога"
      Филарет – Епифанию: "Побойтесь Бога" / dreamstime

      Филарет написал Епифанию гневное письмо из-за закрытого счета в "Сбербанке". Он призвал предстоятеля Православной церкви Украины отозвать письмо, из-за которого, собственно, счет и закрыли, и не вмешиваться дальше в дела УПЦ КП.

      Письмо из-за закрытого счета в "Ощадбанке"

      Об этой ситуации говорится в открытом письме Филарета к Епифанию, опубликованном на сайте Киевского патриархата. Того самого, который якобы ликвидирован – по данным Минкульта, но который якобы и существует – по словам Филарета.

      К слову, в августе Украинская автокефальная церковь официально прекратила существование

      "Ощадбанк" в Киеве закрыл счет УПЦ КП, как пишет Филарет, из-за письма от Епифания. И этот факт Филарета очень возмутил: "На каком основании Вы сделали такое противоправное действие?"

      По мнению почетного патриарха, с 20 июня 2019 года Епифаний не является руководителем Киевского патриархата. А значит ни его решения, ни постановления Священного Синода ПЦУ не имеют никакого отношения к УПЦ КП.

      Далее в письме Филарет просит Епифания отозвать обращение в "Ощадбанк" о закрытии счета УПЦ КП и в дальнейшем в его дела не вмешиваться.

      Не разрушайте Церковь, которая была создана большими трудами и скорбями, но не вашими. Побойтесь Бога! Если вы в Него не верите, то имейте хотя бы человеческую совесть!
      – заявил Филарет.

      Обратите внимание: Меня выбрасывают на улицу, – Филарет подстрекает верующих против ПЦУ и Епифания

      Что происходит в отношениях ПЦУ и Филарета?

      Патриарх Филарет неоднократно говорил о несогласии с уставами ПЦУ и обвинял митрополита Епифания в нарушении договоренностей.

      Говорится о том, что якобы на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года участники договорились, что ПЦУ будет руководить Филарет, а Епифаний только будет представлять церковь за рубежом.

      Но 20 июня 2019 года Филарет провел "Собор УПЦ КП", где заявил о возобновлении деятельности Киевского патриархата. К тому же, участники собрания отвергли Томос, потому что документ ставит ПЦУ в зависимость от Константинополя.

      Синод ПЦУ, который собрался в ответ на "собор Филарета", лишил почетного патриарха его права управления Киевской епархией. Однако не удалил его из состава епископата ПЦУ из-за прошлых особых заслуг.

      Читайте также: УПЦ КП просит суд запретить отбирать у нее Михайловский Златоверхий

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      Теги: Новости Украины Деньги Ощадбанк УПЦ КП Православная церковь Украины Епифаний Филарет Религия
      Источник: 24 канал
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