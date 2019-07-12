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      УПЦ КП просить суд заборонити відбирати в неї Михайлівський Золотоверхий

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      Михайлівський монастир став предметом судового спору
      Михайлівський монастир став предметом судового спору / Wikimedia

      Київська патріархія вимагає заборонити Київській міській державній адміністрації і Київській міській раді у будь-який спосіб передавати у користування іншим особам нерухоме майно УПЦ Київського патріархату. З таким позовом священики звернулися до Окружного адміністративного суду Києва.

      Насамперед мовиться про будівлі Михайлівського Золотоверхого монастиря та Церкви Успіння Богородиці Пирогощої. Про це зазначено на офіційному сайті Окружного суду Києва.

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      Наразі суд розглядає претензії УПЦ КП і вирішує, чи є правові підстави, аби вживати якісь заходи щодо забезпечення позову.

      Що саме вимагає у суду УПЦ Київського патріархату?

      ► Заборонити міській раді та КМДА сприяти припиненню користування позивачем будівлями Михайлівського Золотоверхого монастиря та Церквою Успіння Богородиці Пирогощі.

      ► Заборонити раді й міській адміністрації передавати у користування іншим особам, крім Київської патріархії УПЦ КП, зазначених об'єктів.

      ► Заборонити державним реєстраторам вносити будь-які зміни у Єдиний державний реєстр, а саме – змінювати реєстраційні дані релігійної організації "Київська патріархія Української православної церкви київського патріархату" та інший, з нею пов'язаних.

      Ц уьому ж Окружному адмінсуді Києва лежить інший позов УПЦ КП – до Міністерства культури України – щодо скасування реєстрації у новій редакції Статуту "Київської патріархії УПЦ КП" та наказу про нову редакцію Статуту у частині про управління УПЦ КП. Поки суд зазначений позов не розглядає – позивач має 5 днів для усунення недоліків позовної заяви, оскільки її подали з порушеннями.

      Чому УПЦ КП позов скерувала саме до Окружного адмінсуду Києва?

      Так, це установа з ненайкращою репутацією. Саме Окружний суд ухвалив рішення про зупинку конкурсу на посаду голови митниці, заборону призначати новобраного голову податкової, заборону президенту призначати членів Вищої ради правосуддя.

      Ще ж і надто – саме цей суд ухвалив заборону перейменування Московського патріархату на російську церкву.

      Однак, тільки Окружний адміністративний суд Києва має такі серйозні повноваження, як розгляд скарг на рішення Кабміну, Міністерств, Нацбанку, НАЗК та усіх центральних органів влади, окрім рішень Президента та Верховної Ради. 

      Детально про Окружний адміністративний суд Києва, про скандальних суддів та рішення – у матеріалі 24 каналу.

      У чому проблема з Михайлівським Золотоверхим?

      15 грудня 2018 року під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Після першої служби на посаді предстоятеля церкви митрополит Епіфаній заявив, що кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий, а не Софія Київська, як повідомляли раніше. Мовляв, Софією, такою величною пам'яткою, церква самостійно опікуватися не зможе.

      Однак Михайлівським опікується УПЦ КП. А віднедавна ця організація, очолювана Філаретом та його устами заявила, що досі існує. І навіть скликала собор (за проведення якого ПЦУ позбавила Філарета Київської єпархії, хоча й залишила його у статусі почесного патріарха). Про конфлікт у ПЦУ мовиться ще з квітня 2019 року.

      Михайлівський Золотоверхий собор: 10 цікавих фактів – у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини України Релігія УПЦ КП Православна церква України Судді Новини нерухомості Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
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