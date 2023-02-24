Дно – це Небензя: посол Росії на Радбезі перервав хвилину мовчання за загиблими українцями

Росія – країна-гній. І її громадяни щоденно це підтверджують. Так, посол Росії на Радбезі Небензя вирішив перервати хвилину мовчання за загиблими українцями.

Зробив він це під час Радбезу. Закликав вшанувати загиблих українців міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Після його заклику своє невігластво продемонстрував Василь Небензя.

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Перервав хвилину мовчання

У момент, коли присутні піднялися зі своїх місць, не зміг втримати себе в руках Небензя. Він вирішив перервати хвилину мовчання, почавши стукати по мікрофону. Після цього модератор зазначив, що слово надають представнику Росії.

Ми стаємо на ноги, щоб вшанувати пам'ять усіх жертв того, що сталося в Україні, починаючи з 2014 року. Усіх тих, хто загинув. Усі життя безцінні,

– сказав Небензя.

Небензя цинічно перервав хвилину мовчання: дивіться відео

Не складно припустити, що цими словами він вирішив зробити акцент також і на росіянах, котрі загинули в Україні. Таким чином Небензя цинічно прирівняв жертв російської агресії та самих агресорів.