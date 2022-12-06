"Спочатку Херсон, тепер оце": Небензя знову втік із засідання Радбезу, щоб не слухати Кислицю

На черговому засіданні Радбезу ООН постпред Росії Васілій Небензя вкотре наговорив маячні про "неонацим", "українську пропаганду" та інші вигадки російської пропаганди. Та перед виступом українського представника Сергія Кислиці він просто втік.

Радбез ООН зібрався на засідання для обговорення гуманітарної ситуації в Україні, на яку впливають російські удари про енергооб'єктах. Для того, аби відволікти увагу учасників засідання, російський постпред знову почав говорити про "неонацизм" та навіть спекулював на дітях.

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"Діти Донбасу" та "листи Діду Морозу": що там знову наговорив Небензя

Васілій Небензя не втомлюється продукувати маячню у великій кількості. Для чергового засідання Радбезу постпред Росії підготував партію відбірної брехні, та цього разу російський "дипломат" вирішив спекулювати на темі дітей.

Спершу він вирішив загадати тих дітей, чиє життя зіпсувала Росія в 2014 році, коли вторглася на Донбас, а потім вирішив згадати і тих, кому псує життя зараз. Небензя вирішив заговорити про "листи Діду Морозу", в якому "дитина Донбасу" просить припинення обстрілів, а українська дитина нібито просить автомат, аби вбивати росіян.

Навіть не знаємо з чого почати. "Діти Донбасу", який виокремлює Небензя, такі ж українські діти, в яких вже 8 років крадуть дитинство росіяни та бойовики. А українські діти не можуть просити автомат у Діда Мороза, тому що українські діти пишуть листи Святому Миколаю. І кожен в нашій країні бажає перемоги у війні, адже чимало дітей зараз чекають своїх батьків з фронту. Тому нова порція маячні Небензі пробила дно. Знову.

Та от перед виступом постійного представника України Сергія Кислиці, який щоразу ефектно трощить фейки, які видає Небензя, російський постпред вирішив втекти із засідання. Це вже не перший такий випадок. Небензя вже у жовтні втікав із зали засідання, аби не слухати виступ українського дипломата. Та що цікаво, цього разу він заявив, що нібито не хоче слухати "жовчі" Кислиці.

Реакція Кислиці не забарилася

У своєму твітері, який, вочевидь, поперед горла стоїть Небензі, Сергій Кислиця опублікував реакцію на вчинок російського постпреда. Український дипломат запропонував російській делегації залишити Радбез так само, як і Херсон.

Небензя виступив і сказав що у нього нема сил читати мої твіти та слухати мої виступи і звалив із Радбезу ООН. Ну що сказати? "Відступати так відступати! Залишили Херсон, залишите і Радбез, Небензя",

– написав Кислиця.

До допису український постпред додав "народну українську творчість" у вигляді мему, який гарно відповідає цій ситуації.



Реакція Кислиці на вчинок Небензі

Що Кислиця каже про виступи Небензі

Після масованої ракетної атаки 23 листопада Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН, на якому Васілій Небензя заявив, що Росія нібито не б'є по цивільних об'єктах, а удари по енергооб'єктах чи по житлових будинках, як у Вишгороді – нібито робота української ППО. Небензя також звинуватив партнерів України в тому, що нібито їхня військова допомога призводить до жертв серед цивільного населення, хоча до жертв призводить саме Росія.

Тому після засідання на своїй сторінці в твітері Сергій Кислиця опублікував фото у футболці "пішов ти, Путін" та відповідним жестом, а в підписі відзначив, що напад на Україну не залишає йому дипломатичних варіантів. Окремо Кислиця відзначив, що найгіршим його обов'язком є слухати виступи Васілія Небензі. До слова, дипломат переконаний, що місце російського постпреда – в пеклі.