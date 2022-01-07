Небезпечено: Латвія рекомендувала авіакомпаніям не літати над Казахстаном

Латвія рекомендує літакам оминати повітряний простір Казахстану. Агентство цивільної авіації Латвії оцінило його як небезпечний.

Пресслужба Агентства цивільної авіації Латвії наголосила, що протести на території Казахстану відбуваються із застосуванням вогнепальної зброї. Окрім того, фіксують ескалацію протистояння.

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Це створює високу загрозу безпеці для цивільних літаків, які прямують до аеропортів Казахстану.

Агентство порадило авіакомпаніям не виконувати польоти до аеропортів Казахстану та оцінити можливість використання повітряного простору Казахстану для польотів до інших аеропортів призначення,

– мовиться у повідомленні.

Токаєв наказав силовикам стріляти

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дозволив силовикам відкривати вогонь по мітингувальниках.

Політик відзначився цинічною заявою, що силовикам начебто доводиться боротися "з місцевими та іноземними бандитами".

Токаєв наголосив: "їх треба знищити, і це зроблять найближчим часом".

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МВС Казахстану повідомило про затримання до 4 тисяч протестувальників. У відомстві наголосили, що їм загрожує довічне ув'язнення.