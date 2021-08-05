Анталія, Бодрум і не тільки: на яких курортах Туреччини небезпечно відпочивати українцям
Джерело:24 канал
У Туреччині продовжуються масові пожежі. Проте для українців відпочинок у цій країні не завершений, якщо уникати небезпечні місця.
Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник консульського відділу посольства України в Туреччині Андрій Білик. Українські надзвичайники всіляко допомагають Туреччині, зокрема в містах-епіцентрах негоди.
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Які міста мають найбільшу загрозу
"Міністерство і посольство рекомендує українським туристам утриматись від відвідувань готелів у провінції Мугла, зокрема в місті Бодрум, а також у провінції Манавгат: такі місця, як Сіде, ті околиці, які біля цього місця", – наголосив Андрій Білик.
Українських туристів переміщували навіть морем
Представник України в Туреччині наголосив на тому, що ситуація стабільна, а отже, нагальної потреби в евакуації українців зараз немає. Зазвичай туристів переміщують із готелю в інший готель, хоч і це переміщення бувало проблематичне.
"Дійсно були моменти, коли людей доводилось переміщувати з готелю в готель морем, тому що основні дороги були заняті вогнем", – згадує Андрій Білик.
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Чи можлива масова евакуація у разі загострення пожеж
За словами Білика, вогонь може і надалі поширитись, але представництво України в Туреччині до цього готове.
"Ми готуємось до можливої евакуації, створюються списки за результатами звернень українських туристів, однак безпекова ситуація не загрожує українському туристові. Єдине що в деяких провінціях, зокрема в зонах стихійного лиха може відчуватись задимлення та дискомфорт у відпочинку, але життю та здоров'ю українців сьогодні нічого не загрожує", – наголосив керівник консульського відділу посольства України в Туреччині.
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Пожежі у Туреччині: коротко про головне
- Масштабні пожежі у лісах Туреччини почались із 28 липня. На початку вогонь спалахнув у місті Манавгат, у провінції Анталія.
- Через спеку та сильний вітер вогонь поширювався дуже швидко.
- Епіцентр пожежі – курортне місто Анталія. Унаслідок вогняної стихії вже загинули 8 людей, а ще понад пів тисячі – постраждали.
- Уряд уже заборонив відвідувати лісові масиви у турецьких провінціях.
- Загалом у Туреччині з України залучені 3 пожежні літаки та 4 гелікоптери з майже 40 рятувальниками.
На яких курортах Туреччини небезпечно відпочивати: дивіться відео