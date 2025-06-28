На Харківщині та Чернігівщині діти постраждали через вибухи невідомих предметів
- На Харківщині та Чернігівщині діти постраждали внаслідок вибухів небезпечних предметів 28 червня.
- Правоохоронці та рятувальники нагадали про правила безпеки щодо підозрілих предметів.
- У селі Олександрівка 11-річний хлопчик отримав поранення, піднявши вибуховий предмет.
- У селі Ставище двоє братів постраждали від вибуху; один отримав черепно-мозкову травму, інший — опіки.
У Харківській та Чернігівській областях 28 червня постраждали діти внаслідок вибухів небезпечних предметів. Правоохоронці та рятувальники нагадали про правила безпеки під час поводження з невідомими чи підозрілими предметами.
Про це пише 24 Канал із посиланням на поліцію Харківської області та ДСНС України.
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Чим можуть бути небезпечні підозрілі предмети
У селі Олександрівка на Чернігівщині 11-річний хлопчик підняв невідомий предмет, який вибухнув у нього в руках. Його доставили до лікарні з пораненнями.
Схожий випадок стався в селі Ставище Куп'янського району на Харківщині. Двоє братів 11 та 15 років перебували вдома без дорослих, коли стався вибух невстановленого предмета. На момент інциденту діти займалися господарськими справами.
Один з хлопців отримав відкриту черепно-мозкову травму, інший – термічні опіки кисті. Один з постраждалих у тяжкому стані був направлений до лікарні, а іншому надали допомогу на місці.
Рятувальники та правоохоронці нагадали про правила безпеки під час поводження з невідомими чи підозрілими предметами:
- не підходити,
- не чіпати,
- негайно звернутися до поліції або ДСНС за телефонами 101 та 102.