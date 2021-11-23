Небезпека на БелАЕС: Литва вручила ноту протесту білоруському дипломату

У міністерстві закордонних справ Литви наголосили, що введення енергоблоку в експлуатацію подвоїть загрози ядерній безпеці, а також – навколишньому середовищу країни.

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Тому у МЗС констатували, що представнику посольства вручили ноту протесту у зв'язку з планами Мінська почати фізичний пуск другого енергоблоку БелАЕС до кінця року.

Литва вимагає зупинити й перший блок

У відомстві також вимагають зупинити роботу першого енергоблоку станції, поки не виконають всі сучасні вимоги ядерної безпеки.

Фаза фізичного запуску атомної електростанції важлива, тому що після завантаження ядерного палива в реактор і введення ядерного реактора в експлуатацію навіть невелика електростанція стає ядерною установкою,

– наголосили в МЗС.