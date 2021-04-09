У Міноборони заявили про воєнну небезпеку через стягнення російських військ до кордону України

Українські розвідники заявили про підвищену воєнну небезпеку через стягнення російських військ до кордонів України. Військові навчання, які начебто проводять росіяни, є нетипові для цього періоду року.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телеканалу "Дом". Скібіцький наголосив, що зазвичай подібні військові заходи держава-агресор проводить восени.

До теми Західні ЗМІ виявили польовий табір російських військових на кордоні з Україною: фото

Навчання – не характерні для цієї пори року

Саме для осінніх місяців характерні стратегічні навчання та підсумкові командно-штабні навчання. Через такі фактори Україна розцінює дії росіян, як загрозу нацбезпеці.

ГУР відзначає підвищення рівня воєнної небезпеки для нашої держави. Це обумовлено перекиданням російських військ до кордонів України, масштабними заходами їхньої оперативної та бойової підготовки, посиленням розвідувальної діяльності проти нашої держави,

– заявив Скібіцький.

Що відомо про стягнення російських військ до українського кордону?

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. Глава міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. Глава міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив перевірку бойової готовності своїх збройних сил.

На початку квітня у Воронезькій області, неподалік кордону з Україною, помітили колону з ракетними комплексами "Іскандер" . Її зафіксували аналітики британського розвідувальної компанії Janes. Проте британці зауважили, що переміщення техніки не є наступальним.



Росія стягує військо до кордонів з Україною / Інфографіка 24 каналу