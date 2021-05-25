У небезпеці весь світ, а не лише білоруси, – Тихановська про режим Лукашенка

Світлана Тихановська засудила дії режиму Олександра Лукашенка. Опозиціонерка підкреслила, що у небезпеці зараз не тільки громадяни Білорусі, але й увесь світ.
25 травня вона поспілкувалася з журналістами про останні події у Білорусі. Тихановська, зокрема, висловилася про затримання журналіста Протасевича та його дівчини.
До теми Грошей не буде, поки нема демократії: ЄС заморозив 3 мільярди євро допомоги Білорусі
За словами опозиціонерки, засновника телеграм-каналів NEXTA та його дівчину Софію Сапегу фактично взяли в заручники.
Вона не виключає, що хлопця можуть катувати. Адже на відео, яке показали білоруські силовики, він побитий та пригнічений.
Білорусь показала відео з Протасевичем після затримання:
Батько активіста вважає, що його змусили записати це відеозвернення. Він припустив, що у сина на обличчі – грим, аби не було видно побоїв.
Тихановська нагадала про основну проблему
Тихановська звернула увагу на те, що авіакомпанії одна за одною припиняють польоти над Білоруссю, а країни – закривають свої кордони для літаків "Белавія".
Втім, на її думку, це не вирішує початкової проблеми. Адже вона полягає у терористичному режимі, який порушує конституцію, міжнародні закони й фальсифікує вибори.
Масові санкції проти режиму й підтримка громадянського суспільства, а також діалог про нові вибори – ось що нам потрібно,
– пояснила опозиціонерка.
"Лукашенко вже домігся того, що режим безповоротно став ізгоєм. Ми продовжимо роботу, аби звільнити Білорусь від його згубного впливу", – підсумувала вона.