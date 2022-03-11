У небі над Полтавщиною системи ППО збили ворожу ракету

Над Полтавщиною сьогодні, 11 березня, Збройні Сили України збили ворожу ракету.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Він закликав мешканців не нехтувати повітряними тривогами!

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Нагадаємо, що сьогодні о 11:02 в Полтавській області лунали сирени. Під час неї над Новими Санжарами була збита ракета.

Збита ворожа ракета / фото з телеграму Дмитра Луніна

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