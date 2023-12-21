У небі над Сумщиною збили "Шахед": ППО продовжує роботу

Російські військові ввечері 21 грудня запустили кілька груп "Шахедів" по Україні. Відомо, що вже вдалося збити дрон-камікадзе на Сумщині. Робота ППО по регіонах триває.

Російські військові продовжують тероризувати Україну дронами-камікадзе. Відомо, що після 23:00 нашим оборонцям неба вдалося знищити один "Шахед" у Сумській області. Що відомо про повітряну тривогу, пов'язану з запуском БпЛА.

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Що відомо про роботу ППО

У небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони знищено ворожий БпЛА типу "Шахед". Слава нашим захисникам неба!

– наголошують у Сумській ОВА.

Також зазначають, що ППО продовжує свою роботу. Відтак, закликають мешканців регіону не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Окупанти будуть змушені відповісти за кожен удар по Україні.

Окупанти атакували Київ

У Києві у ніч на 22 грудня працювала ППО. Захисники українського неба боролися з "Шахедами". Уламок ворожого дрона-камікадзе влучив у житловий будинок у Солом'янському районі. Внаслідок терористичної атаки постраждала одна людина. Їй знадобилася госпіталізація.

Повітряна тривога на території області триває. Людей просять перебувати в укриттях цивільного захисту. Їх не можна залишати аж до відбою. Не нехтуйте цим правилом, адже воно рятує життя.