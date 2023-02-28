Санкт-Петербург закривав небо: у Росії вже почали виправдовуватися "тренуваннями"

У Санкт-Петербурзі 28 лютого вводили план "Килим" через невідомий об'єкт у повітрі. Однак у міноборони Росії вже встигли виправдатись та набрехали про "тренування".

Повітряний простір поруч із Санкт-Петербургом був пустий. Також над містом піднімали винищувачі, інформує 24 Канал.

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Росія виправдовується за закриття неба над Санкт-Петербургом

У міноборони Росії вже встигли заявити, що було проведено "тренування щодо взаємодії з цивільними органами управління повітряним рухом, екстреними службами та силовими відомствами".

У відомстві наголосили, що у практичній частині так званого "тренування" були задіяні винищувачі зі складу чергових сил ППО, які здійснили вильоти для "відпрацювання питань перехоплення та ідентифікації умовної цілі порушника".

Під час тренування відпрацьовано питання виявлення, перехоплення та ідентифікації передбачуваної цілі порушника, а також взаємодії з екстреними службами. Було задіяно винищувачів зі складу чергових сил ППО,

– написали у міноборони країни-агресорки.

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28 лютого у міноборони Росії також заявили, що вночі ЗСУ нібито "спробували застосувати безпілотники" у Краснодарському краї та Адигеї. Однак буцімто підрозділи радіоелектронної боротьби їх "ліквідували".

Згодом у відомстві додали, що один з "безпілотників" на півдні Росії "впав у поле", а інший буцімто "відхилився від траєкторії та не влучив в інфраструктуру".

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