Недільна бавовна для окупантів: у Севастополі знову чутно вибухи, росіяни кажуть про ППО

Ранок 21 серпня знову потішив "бавовною" в окупованому Криму. Вибухи чутно у Севастополі.

російські окупанти, як завжди, кажуть про роботу ППО. Але наскільки правдиві слова людей, які постійно брешуть, невідомо.

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Роботи ППО не помітили

Вибух у окупованому Севастополі пролунав близько 6:33 години ранку. Диму чи роботи протиповітряної оборони місцеві не помітили.

Тоді знову о 11:38 місцеві телеграм-канали повідомили, що нібито працює ППО. Окупанти ж просили всіх бути спокійними.

Перед цим увечері російська окупаційна влада Севастополя також казала про роботу ППО. Загарбники навіть закликали жителів міста, щоб ті, мовляв, менше знімали і менше викладали відео з буцімто роботою систем протиповітряної оборони.

Як ситуація в Криму може вплинути на фронт

В американському Інституті вивчення війни припускали, що може робити росія через часті вибухи в Криму. Адже на півострові виникла паніка.

На думку аналітиків, російські окупаційні чиновники в Криму можуть розглядати посилення безпеки на півострові після атак на їх військову інфраструктуру. Як наслідок, це може відвернути російські сили безпеки від лінії фронту. Адже окупанти стверджують, що всі служби безпеки Севастополя працюють посилено і контролюють усі в'їзди до міста.

Крім цього, російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін розповів, що інтенсивність "бавовни" в окупованому Криму деморалізувала окупантів та викликала панічні настрої серед росіян.

Вибухи в Криму: що відомо

Останніми днями в окупованому Криму по кілька разів на день чути вибухи в різних районах. Люди викладають у мережу відео польоту ракет. Зокрема, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомляв що у морі біля Алупки, що в Криму, лунала "бавовна". У мережі почали писати про роботу ворожої ППО.

Вибухи 20 серпня, окрім інших міст, пролунали й у Чорноморському районі. російські пропагандисти поспішили сказати, що в Оленівці (Чорноморський район) та у локації мису Тарханкут спрацювала ППО.

Вибухи 20 серпня також були і в Севастополі. Тільки жителі тимчасово окупованого міста трохи оговталися від них, як росіяни підігнали близько до набережної свої бойові кораблі. До речі, дим було видно якраз зі штабу ворожого чорноморського флоту в Криму.

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