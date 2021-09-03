Недолюблюють Путіна, – журналіст розповів про ставлення білорусів до Росії

Білоруси не сприймають російські війська та дії Кремля як конкретну загрозу. Втім ставлення в Білорусі до Володимира Путіна та Росії значно погіршилося.

Про це в ефірі 24 каналу розповів власний кореспондент "Радіо Свобода" у Мінську Валерій Калиновський. Негативне ставлення до Росії посилилося після підтримки Путіним самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка на виборах 2020 року.

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"Недолюблюють зараз Путіна й російську державу, зокрема багато з тих, хто раніше позитивно або нейтрально ставився до неї", – зазначив Калиновський.

Друг для Лукашенка

За словами журналіста, Росія є другом лише для Лукашенка та його оточення. Щодо білоруського народу та його майбутнього – це "неприязний сусід".

"Якщо вдасться білорусам позбутися Лукашенка і буде новий президент, буде й оцінка від нової влади ганебної поведінки російської влади", – підкреслив Калиновський.

Інтеграція Білорусі й Росії

Лукашенко та Путін мають намір підписати "дорожню карту" про інтеграцію Росії та Білорусі. Журналіст переконаний, що домовленості відкладуть на жовтень – листопад 2021 року.

Він зауважив, що ситуація триватиме ще довго, хоч Кремль хотів би вирішити її швидше. Водночас запевнення Лукашенка та його міністрів про обговорення питання будуть на користь Путіну під час виборів у Держдуму Росії.

Усе робиться в секреті. Якщо щось підпишуть, то я не чекаю значущої загрози для білоруського суверенітету, але напрямок дійсно небезпечний для Білоруської держави,

– наголосив Калиновський.

Водночас кореспондент акцентував, що підпис Лукашенка під імені Білорусі не можна вважати легітимним. Білоруський народ його не обирав, тож і повноважень щось вирішувати від його імені диктатор не має.

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