Нефьодов хоче зробити митницю схожою до "Макдональдса"

Новопризначений голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що бачить митницю подібною до "Макдональдса": щоб сервіс був швидким і якісним.

Про це повідомила кореспондентка 24 каналу.

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Зараз (на митниці) перевіряють близько 8% вантажів. І це, насправді, добре. Але перевіряють не те, що треба. Перевіряють зерно, наприклад, шукають мурах там. І це велика некомпетентність,

– наголосив Нефьодов, розповідаючи про свої плани на посаді.

Він додав, що приступає до своєї роботи 15 липня і після цього планує зареєструвати нову юридичну особу – Державну митну службу.

Нефьодов також сказав, що підтримує створення Служби фінансових розслідувань. На його думку, внутрішні розслідування на митниці має проводити Держбюро розслідувань.



Нефьодов розповів про плани роботи на посаді головного митника / фото Лесі Виговської (24 канал)

Кабмін призначив Нефьодова головою Державної митної служби 5 липня, після перемоги у фінальному етапі конкурсу на посаду керівника служби. До цього Нефьодов був першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі.

Що відомо про Максима Нефьодова? На посаді заступника міністра економічного розвитку і торгівлі відповідав за реформу публічних закупівель, у тому числі впровадження електронних тендерів у межах проекту ProZorro.



До цього Нефьодов був директором українського офісу фонду прямих інвестицій Icon Private Equity. А ще новоспечений керівник митниці є керівником громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки".

Як в Україні знову з’явилася Державна митна служба? У грудні 2018 року уряд вирішив розділити Державну фіскальну службу на 2 окремі структури: Державну митну та Державну податкову служби. У березні 2019 року стартував конкурс на посади голів нових служб. Так, податкову очолив юрист Сергій Верланов, а митну – Максим Нефьодов.



Державна митна та податкові служби існували в Україні до 2012 року. Того року ці служби реорганізували і створили єдиний орган – Міністерство доходів і зборів. Воно проіснувало 2 роки і було реоганізоване у Державну фіскальну службу.