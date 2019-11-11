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      Нефьодов розповів про законодавчі дірки на митниці, які він планує залатати

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      Нефьодов планує закривати законодавчі дірки щодо роботи митниці
      Нефьодов планує закривати законодавчі дірки щодо роботи митниці / nv.ua

      Завдання Державної митної служби – побудувати безпекову структуру зі сканерів, вагів, камер, мобільних груп та різних інших методів контролю на митниці. А в якихось випадках необхідно закривати законодавчі дірки щодо роботи митниці.

      Тому що багато видів порушень – це навіть не порушення з юридичного погляду. Вони легально працюють, розповів в інтерв’ю 24 каналу голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

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      Як приклад законодавчих дірок у роботі митниці Нефьодов назвав схему з підакцизними товарами, наприклад – з пальним.

      "Можна завозити паливо, а можна завозити якісь розчинники, які, за великим рахунком, теж – якісь підакцизні товари. Щось з них – це якісь види нафтопродуктів, щось – це спирти. З додаванням туди якихось присадок можна робити те саме, можливо, не дуже якісне, паливо", – пояснив голова митниці.

      Він наголосив, що таких "дірок" є багато. Але команда Нефьодова провела інвентаризацію найбільш кричущих випадків і вже передала цю інформацію до податково-митного комітету парламенту.

      Якщо говорити про розміри, то ті самі розчинники або розріджувачі для бітуму чи щось подібне – це, фактично, або спирт, або дизельне паливо – лише з якимись домішками. Але воно привозиться в Україну не як паливо, за яке треба платити акциз чи ставки, а провозиться по якійсь іншій категорії,
      – додав голова ДМС.

      Він нагадав також про історію з реактивним паливом для літаків, якого у 2018 році завозили в Україну більше, ніж взагалі в країні є літаків. Це також була схема, за якою пальне завозилося в країну, і після цього просто продавалося на заправках. Тому що це було не реактивне паливо.

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      Те саме стосується і базових мастил, велику партію яких арештувала податкова міліція. Ці мастила виявились паливом, яке можна було продавати.

      "Тому я ще раз кажу, що якісь історії треба закривати на законодавчому рівні, якісь треба закривати гармонізацією ставок", – наголосив Нефьодов.

      Як приклад проблем зі ставками він навів постійну проблему з тканинами. Адже на сьогодні на деякі тканини ставка складає 0%, на деякі – 5%, на деякі – 8%, а на деякі – 12%. Зрозуміло, що всі імпортери намагаються якимось чином перекласифікуватися, щоб потрапити хоча би під 5%, а бажано – під 0%.

      "Тому у нас постійні скандали з відбором зразків, з їх підміною, з роботою якісної чи неякісної лабораторії і так далі. Врешті-решт ми можемо або ганятися за кожним клаптиком тканини, або можемо сказати: давайте уніфікуємо це, давайте просто зробимо всім по 5% або всім по 4%, незалежно від типу тканини", – пояснив головний митник.

      Він додав, що тарифна сітка буде звужена, і мита для товарів однієї групи будуть однаковими.

      За словами Нефьодова, повноваження проводити відповідні зміни мають депутати Верховної Ради. Але митниця передала народним обранцям свої позиції і посадовці їх розглядають.

      "Розглядають, і Мінфін у цьому точно зацікавлений. Тому що у багатьох випадках, роблячи цю гармонізацію чи закриваючи дірки, насправді, ми отримуємо в державний бюджет більше, а не менше. Встановлюючи рівні правила гри", – резюмував голова ДМС.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Законодавство Новини України Новини політики Державна митна служба Мито Максим Нефьодов
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