Негайно і без зволікань, – Кулеба про необхідність надати Україні зброю через звірства росіян

Дмитро Кулеба заявив, що партнери мають негайно та без зволікань надати Україні всю необхідну зброю. Адже це може врятувати багато життів.

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що чимшвидше військові Збройних Сил України звільнять від росіян всі окуповані ними території, тим більше життів можна буде зберегти.

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Кулеба про критичну необхідність зброї для України

Міністр наголосив, що надання Україні озброєння необхідне, аби цивільне населення в Україні не вбивали, жінок не гвалтували російські загарбники, а діти не спостерігали, як знущаються з їхніх матерів.

Ми потребуємо зброї – літаків, танків, засобів ППО, всього, що Україна просить надати їй,

– заявив Кулеба.

Він наголосив, що озброєння слід доставити негайно та без жодних зволікань, які він так часто чув від партнерів протягом останні тижнів.

Кулеба про потребу в озброєнні: дивіться відео

Звірства росіян у Бучі

На вулицях звільненої від окупантів Бучі виявили тіла вбитих мирних жителів зі зв'язаними руками. З'ясувалося, що росіяни ґвалтували, знущалися і катували людей. Їхніми жертвами ставали і чоловіки, і жінки, і малі діти.

Крім того, міський голова Анатолій Федорук повідомив про виявлення братської могили, де поховали майже 300 людей.

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