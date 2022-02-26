Негайно в укриття: у Києві знову лунають сирени, можливі потужні обстріли

Російські окупанти продовжують атакувати Київ, який є їхньою головною ціллю. У столиці вкотре за день оголошена повітряна тривога.

Усім киянам негайно слід сховатися в укриттях! За повідомленням ЗМІ, у столиці вже чути потужні вибухи з боку Оболоні, Бучі, Гостомеля. Також стало відомо про вибухи в районі Дарниці, де раніше знищили групу диверсантів, та на Борщагівці. Ворог наступає і з боку Вишгорода. Українські захисники дають гідну відсіч загарбникам по всіх напрямках.

До теми Це жахливий тероризм проти людства, – мешканці Києва про напад Росії

Про імовірність потужних обстрілів столиці попереджала влада. Припускають, що ворог цинічно атакуватиме місто всіма можливими способами: ракетами, винищувачами, безпілотниками й артилерією. Київ вступив у фазу оборони, наголосив Віталій Кличко.

Протягом наступної пів години – години фашистський режим кине на Київ все, що в них є, весь смертоносний ураган. Будь ласка, всі в сховища, – звернулась до жителів столиці нардепка Ірина Геращенко близько 23:00.

Киянам слід негайно спуститися в укриття, яким, зокрема, слугує метрополітен.

Інтерактивна карта укриттів Києва

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.