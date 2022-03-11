Негідник Лукашенко вже давно наніс підлий удар в тили Україні, – Геращенко

За наказом Олександра Лукашенка білоруські війська можуть почати наступ на Україну вже ввечері 11 березня. Проте українські чиновники запевняють, що насправді самопроголошений президент Білорусі вже давно наніс підлий удар.

Так вважає радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, всі українці, затамувавши подих, чекають прихід 21 години вечора.

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Адже це може бути часом, коли Лукашенко оголосить вторгнення армії диктаторської Білорусі в Україну.

Фактично, сволота Лукашенко вже давно домовився з Путіним і виділив територію Білорусі, щоб нанести підлий удар Україні в тилу,

– заявив Геращенко.

Радник міністра внутрішніх справ наголосив, що Лукашенко ще раніше наніс удар Україні. Йдеться про те, що:

Літаки, які вилітали з білоруських аеропортів, бомбили Київщину, Житомирщину, Чернігівську область, Волинь.

З Білорусі запускають "Калібри" та "Іскандери", що несуть смерть для цивільного населення.

З білоруської території до Києва та Чернігова вирушили колони ворожої бронетехніки.