Зруйновані дороги та пошкоджені мости: негода розгулялася на повну на Буковині – фото

У Чернівецькій області 20 червня негода наробила чимало лиха. Загалом 80 житлових будинків у 8 населених пунктах були підтоплені дощовими потоками.
Крім приватних домоволодінь, постраждала ще й соціальна інфраструктура. На щастя, жертв та постраждалих внаслідок негоди немає.
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Де вирувала негода
У Вікнянській громаді постраждали села:
- Вікно,
- Брідок,
- Дорошівці,
- Митків,
- Онут,
- Мосорівка,
- Товтри.
А в Юрківецькій громаді:
- Погорілівка,
- Баламутівка,
- Чорний Потік,
- Боянчук.
За даними рятувальників, потужні дощові потоки підтопили:
- 80 житлових будинків у 8 населених пунктах,
- 150 присадибних ділянок у 17 населених пунктах,
Крім того, негода зруйнувала дороги місцевого значення загальною протяжністю 30 кілометрів та дорожнє покриття 9 мостів у 29 населених пунктах.Зверніть увагу! Станом на 21 червня проїзд до населених пунктів відновили.
До ліквідації наслідків негоди 20 червня від ДСНС залучалося 35 осіб та 18 одиниць техніки (з них 7 мотопомп).
Яка зараз ситуація
Станом на ранок 21 червня в області залишаються підтопленими присадибні ділянки та домогосподарства. На місці працюють надзвичайники. Вони відкачують воду у найбільш підтоплених селах.
Так, у селі Вікно, яке постраждало найбільше, працюють:
- 35 людей особового складу,
- 10 одиниць техніки,
- 13 мотопомп.
Наслідки негоди у Чернівецькій області / Фото ДСНС, Чернівецькій ОДА