В Австрії тисячі ластівок та стрижів загинули через дощі та снігопади

В Австрії тисячі ластівок та стрижів загинули через негоду. Вони якраз перебували на шляху до теплих країв, коли потрапили під сильні дощі та снігопади.

Австрія та ще декілька країн Європи потерпають від стихійного лиха. На жаль, уже відомо про одного загиблого австрійського рятувальника.

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Птахам довелося боротися із голодом та холодом

Птахам в Австрії довелося відчайдушно боротися з голодом і холодом, які стали смертельною небезпекою для тисяч пернатих, зокрема, ластівок та стрижів.

Через високу вологість у повітрі немає комах, якими перелітні птахи могли б харчуватися під час польоту, а низькі температури ще більше виснажують їх.

Мешканці Відня, Нижньої Австрії та Штирії поширюють фото сотень ластівок, які намагаються врятуватися та зігрітися на підвіконнях. А трупи птахів, які не пережили негоду, лежать просто на тротуарах.

Птахи рятуються від негоди в Австрії / Фото Tierschutz Austria

Ми бачимо абсолютно ослаблені зграї ластівок, які не виживуть без швидкої допомоги або навіть вже мертві,

– розповіли у зоозахисній організації Tierschutz Austria.

Там закликали місцевих жителів постраждалих птахів передавати до рятувальних центрів, а також збирають кошти для їжі.

"Ми постійно на зв'язку та у роз'їздах, але кількість звернень за допомогою перевищує наші можливості. Тому ми терміново шукаємо людей з автомобілем та водійськими правами, які могли б забирати птахів з Відня та околиць та привозити їх до нас", – написали активісти.

Активісти рятують птахів від негоди / Фото Tierschutz Austria