Негода в Чернівцях: в місті підтопило частину доріг, ринок та парк

В ніч проти 18 липня в Чернівцях випали дощі. Внаслідок опадів в місті підтопило частину доріг, ринок та парк.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Які наслідки негоди в Чернівцях?

Зазначимо, що по всій області оголосили штормове попередження й третій надзвичайний рівень небезпеки.

Так, внаслідок негоди зафіксовано підтоплення на вулиці Заводській, Головній, Федьковича.

Сильні опади перевантажили каналізаційні та дренажні системи, про що повідомили у водоканалі. У парку Шевченка затопило частину території та доріжок. Журналісти розповіли, що вода з парку ллється на тротуари вздовж вулиці Головної.

Крім цього, у соцмережах повідомляли, що на Калинівському ринку внаслідок дощів підтопило деякі ряди у першому та другому секторах. Наразі на ринку встановили помпи для відкачування води. Виконувач обовʼязків директора Калинівського ринку Василь Герасимчук повідомив в коментарі Суспільному, що наразі ситуація стабілізувалася.

Наслідки негоди в Чернівцях / Фото Суспільне

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До слова, Прикарпаття накрила негода. Так, в регіоні внаслідок проливних дощів підтоплено дорогу в селі Гринява, що призвело до тимчасового припинення транспортного сполучення з селами Грамотне, Стовпні та Пробійнівка Білоберізької територіальної громади.

У Львові та області в четвер, 17 липня, також пройшли сильні зливи, місцями вони доповнювалися градом. Окремі ділянки доріг були підтоплені, що спричинило проблеми з рухом транспорту.