Негода і далі лютує: без світла понад 350 населених пунктів України

30 липня 2021 , 09:39
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Джерело:

ДСНС

В Україні станом на 7 годину ранку 30 липня мешканці 353 населених пунктів перебувають без електроенергії. Світло вимкнули через складні погодні умови.

До спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП призвели сильний вітер та дощ. Без світла залишилися 13 областей.

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Найбільше не пощастило мешканцям Київщини – там знеструмлені 102 населенні пункти.

Де немає світла

  • У 102 населених пунктах Київської області,
  • 71 – Чернівецької,
  • 39 – Чернігівської,
  • 28 – Хмельницької,
  • 21 – Дніпропетровської,
  • 20 – Донецької,
  • 20 – Житомирської,
  • 13 – Кіровоградської,
  • 12 – Запорізької,
  • 10 – Сумської,
  • 9 – Черкаської,
  • 6 – Луганської,
  • 2 – Херсонської.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

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Автор: Софія Мінджоса