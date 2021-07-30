Негода і далі лютує: без світла понад 350 населених пунктів України
30 липня 2021 , 09:39Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
В Україні станом на 7 годину ранку 30 липня мешканці 353 населених пунктів перебувають без електроенергії. Світло вимкнули через складні погодні умови.
До спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП призвели сильний вітер та дощ. Без світла залишилися 13 областей.
Рекомендуємо Прогноз погоди на 30 липня: Східна Україна буде у полоні гроз
Найбільше не пощастило мешканцям Київщини – там знеструмлені 102 населенні пункти.
Де немає світла
- У 102 населених пунктах Київської області,
- 71 – Чернівецької,
- 39 – Чернігівської,
- 28 – Хмельницької,
- 21 – Дніпропетровської,
- 20 – Донецької,
- 20 – Житомирської,
- 13 – Кіровоградської,
- 12 – Запорізької,
- 10 – Сумської,
- 9 – Черкаської,
- 6 – Луганської,
- 2 – Херсонської.
До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.
Негода в Україні: останні новини
- 29 липня Чернівці раптово накрив буревій. Він повалив дерева прямо на автомобілі, а сильний дощ затопив вулиці міста. Стихія також пообривала лінії електромережі.
- Під кінець робочого дня негода добралася у столицю. Кияни писали у соціальних мережах про сильний грім, дощ та вітер.
- 30 липня грози, град та шквали знову накриють частину регіонів України. Рятувальники попереджають про погіршення погоди на Харківщині, Полтавщині та Сумщині.