Негода на Донеччині: рятувальники відкачали вже понад 3 тисячі кубометрів води

Через сильну зливу, яка пронеслась Донеччиною, вулиці та будинки затопила вода. Рятувальники 13 разів виїжджали для ліквідації негоди.

Рятувальники розповіли, що через негоду підтопило території в Маріупольському та Волноваському районах. Вони протягом доби виїжджали на виклики та відкачували воду.

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Рятувальники ліквідовують негоду на Донеччині

​​Протягом минулої доби (7 липня – 24 канал) рятувальники Донеччини 13 разів залучалися для ліквідації наслідків негоди,

– мовиться в повідомленні.

Зокрема рятувальники:

у Маріуполі за допомогою гідроелеватору відкачали 6 та 4 кубометри води з подвір'я приватних житлових будинків;

у селі Мелекіне – 840 кубометри дощової води з території баз відпочинку "Портовик" та "Азов'є" та 150 – з території приватного домоволодіння;

у Волновасі – 38 кубометрів дощової води з території 2 приватних домоволодінь;

у селищі Ялта – 1180 кубометрів дощової води з території 8 приватних домоволодінь;

в провулку Пляжний в Маріуполі – 190 кубометрів з подвір'я 4-х приватних житлових будинків.

Загалом, відкачали 3651 кубометрів води,

– розповіли у ДСНС.

Прочищали також пошкоджені ділянки:

у Торецьку рятувальники розпиляли та прибрали аварійне дерево, яке впало на повітряну лінію електропередач;

у Маріуполі за допомогою автоцистерни та буксирувального тросу витягли легковий автомобіль з підтопленої ділянки на проїзну частину дороги;

також у Маріуполі за допомогою автоцистерни та буксирувального тросу витягли вантажний автомобіль з багнюки на проїзну частину дороги.



Рятувальники відкачували воду з вулиць та будинків на Донеччині / Фото ДСНС

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