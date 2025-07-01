У Харкові – апокаліпсис: місто накрила негода, подекуди зникло світло, є жертва та постраждалі

Харків увечері 12 липня накрила потужна негода. У місті сильна буря повалила дерева, подекуди зникло світло.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Якою була негода в Харкові 12 липня?

Увечері 12 липня Харків затягнуло чорними хмарами. Там також були блискавки та почалася злива.

Харків затягнуло хмарами та почався дощ: дивіться відео

Через кілька хвилин місцеві телеграм-канали повідомили, що у Харкові почалися проблеми зі світлом у деяких районах. Очевидці повідомляли, що нібито блискавка вразила підстанцію.

У Харкові блискавка могла влучити у підстанцію: дивіться відео

Під час сильної зливи у Харкові місцями почало затоплювати вулиці. Автівки мусили буквально плисти дорогами.

У місті підтопило дороги: дивіться відео

Сильна злива накрила Харків: дивіться відео

Місцеві телеграм-канали писали, що наразі частково знеструмлена Балаклія, а Борщівка та Вербівка знеструмлені повністю.

Також відомо про повалені дерева біля круга на Гагаріна та біля Нікольського. На Сумській вулиці утворилася "нова річка".

Негода повалила дерева у Харкові: дивіться відео

Чергова синоптикиня Євгенія Ляшенко зазначила Суспільному, що гроза, яку нині спостерігають зараз у Харкові та області, продовжиться в ніч на 13 липня.

У Харкові та області страшна негода 12 липня / Фото з місцевих телеграм-каналів

За нашими прогнозами, завтра також спостерігатиметься нестабільна погода. Ймовірні зливи, штормовий вітер, град. Також на завтра діє штормове попередження,

– сказала Ляшенко.

У Харкові нестабільна погода / Відео Суспільного

У мережу також потрапив момент падіння дерева на дроти в Харкові. У ту ж секунду на місці утворилася хмара струму. Також ураган пішов прямо на дорогу, між машинами, звалив цілий будівельний кран.

Момент падіння дерева на дроти у Харкові: дивіться відео

У Харківобленерго підтвердили відключення електроенергії у зв'язку з негодою в Харкові та області. Фахівці працюють над усуненням наслідків складних погодних умов.

Нагадуємо про необхідність дотримання правил безпечної поведінки поблизу енергетичних обʼєктів та ліній електропередачі, а саме: не наближайтеся ближче ніж на 8 метрів до обірваного проводу,

– зазначили у Харківобленерго.

У Харкові через негоду є жертва та постраждалі

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що через негоду у Харкові троє постраждалих. У місті обвалився дах у приватному будинку в Салтівському районі, медики надають травмованим необхідну допомогу.

"Сильна злива, град та шквальні пориви вітру спричинили падіння електроопор та пошкодження дахів будинків. Також по місту багато повалених дерев. Підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки негоди", – написав Синєгубов.

У Харкові "стіна" зі зливи: дивіться відео

Пізніше Синєгубов написав, що внаслідок негоди в селі Першотравневе Зміївської громади на 56-річну жінку впало дерево. На жаль, вона загинула.

О 21:36 Олег Синєгубов зазначив, що у Харкові під час негоди постраждала дитина.

На 7-річну дівчинку впало дерево в Основ'янському районі міста. Дитину госпіталізували. Медики надають всю необхідну допомогу,

– написав глава Харківської ОВА.

До слова, негода також накрила і Дніпро. Там також почалася сильна злива та апокаліптична буря.