Місцеві опублікували відео з наслідками негоди. На кадрах видно, що злива супроводжувалася сильним вітром, який нахиляв дерева до землі.
Зверніть увагу Україну охоплять зливи, шквали та град: де вируватиме негода
Потужний вітер зносив намети
Раніше дощ минув і в інших районах міста, зокрема на проспекті Гагаріна. Вітер був настільки потужний, що зносив торгові намети на ринках.
Харків накрила гроза і потужний вітер: дивіться відео телеграм-каналу ХС
Вчора, 17 липня, минула сильна злива у селищі Дворічне на Харківщині. З полів потекла вода разом з брудом. В результаті підтопило 26 житлових будинків.
Якою надалі буде погода на Харківщині
- Погода в Харкові у понеділок, 19 липня, буде теплою та дощовою. За прогнозами синоптиків, температура підійматиметься до 33 – 36 градусів за Цельсієм.
- Але вже починаючи з 21 липня на Харківщині похолоднішає. Про це повідомили в регіональному гідрометцентрі.
Негода в Україні: що відомо
- Через негоду в Україні 60 населених пунктів залишилися без світла.
- Буревій під Києвом забрав життя двох людей. Через сильний вітер стався інцидент з парашутистом на Оболоні.
- На Львівщині стихія повністю знеструмила 16 ліній електропередач.
- За словами синоптиків, на Україну з території Польщі наближається пилова буря з Сахари.