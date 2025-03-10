10 березня, 18:06
Синоптики попереджають про небезпеку: у Карпатах кілька днів поспіль вируватиме негода
Основні тези
- Карпати й Закарпаття накриє негода. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
- Очікуються значні дощі й пориви вітру до 25 метрів на секунду.
Найближчими днями Карпати й Закарпаття накриє негода. Очікується шквальний вітер і значні дощі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Негода у Карпатах і на Закарпатті
Так, у другій половині дня 10 березня й 11 – 12 березня у Карпатах посилиться вітер. Очікуються пориви 15 – 20 метрів на секунду, а на високогір'ї навіть 25.
Удень 11 березня та впродовж доби 12 березня на Закарпатті та в Карпатах значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий),
– наголосили в Укргідрометцентрі.
Дощі в Україні
- Синоптики прогнозували, що 11 березня у західних областях, 12 – 13 березня і в північних та більшості центральних будуть помірні, на Закарпатті й у Карпатах значні дощі. На решті території без опадів.
- Найближчої ночі +1 – +6 градусів, у західних областях, 12 – 13 березня в Україні +4 – +9 градусів. Удень +13 – +19 градусів. На Півдні до +22 градусів, на узбережжі морів +7 – +12.
- Вітер південний та південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, у Карпатах пориви 15 – 20 метрів на секунду.