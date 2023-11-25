У Києві прогнозують снігопад та ожеледицю: у КМДА попередили про запроваджені обмеження

Метеорологи попереджають про погіршення погодних умов у наступні два дні. У зв'язку з цим у столиці запрацюють певні обмеження, а школам рекомендують перейти на змішаний формат навчання.

Дитячі садки при цьому продовжать працювати у звичному режимі. Через майбутній снігопад у Києві оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

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Попередження від КМДА

За прогнозами Укргідрометцентру вдень у неділю, 26 листопада, та вночі в понеділок, 27 листопада, у Києві очікуються сильні снігопади й ожеледиця. Пориви вітру у столиці можуть сягати до 17 – 22 метрів за секунду, українців також попереджають про хуртовини, снігові замети. На дорогах утвориться ожеледиця.

У КМДА повідомили, що через прогнозовані снігопади в’їзд великогабаритного транспорту до столиці в пікові ранкові години понеділка обмежать. Також в адміністрації рекомендують школам проводити навчання у ці дні у змішаному форматі.

Загальноосвітні навчальні заклади працюватимуть офлайн. Проте, чи відправляти туди дітей, чи залишити їх вдома на дистанційці – вирішуватимуть батьки. Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі,

– наголосили у структурі.

Киян просять утриматися від поїздок на особистому автомобілі, обравши замість цього громадський транспорт. У КМДА наголосили, що у ці дні заборонено паркувати автівки вздовж узбіччя доріг і на тротуарах. У місті працюватиме комунальна спецтехніка.

Погода у Києві на наступні дні

Як повідомляють синоптики, 26 – 27 листопада у столиці та області прогнозують сильні снігопади, приріст снігового покриву 20 – 30 сантиметрів, у південних та східних районах області – до 50 сантиметрів. Вітер посилиться до 17 – 22 метрів на секунду, місцями по області 25 метрів на секунду.

Синоптики попереджають, що складні погодні умови призведуть до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях,

В Києві очікують вдень від 0 до -2 градусів морозу.